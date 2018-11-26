Президент Чада заявил о желании восстановить дипотношения с Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Чада Идрис Деби в ходе первого в истории визита в Израиль заявил о желании восстановить дипломатические отношения двух стран после 46-летнего перерыва.

Лидер африканского государства с преимущественно мусульманским населением провел в воскресенье в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.

"Речь идет о том, чтобы растопить лед, если можно так выразиться. Важно будущее, будущее наших отношений, будущее наших народов, будущее Израиля и Африки. Мы здесь и хотим возобновить дипломатические отношения. Ваша страна — важный партнер для нас", — сказал Деби.

"Лидер важной африканской страны, где большинство жителей составляют мусульмане, вы приехали в Израиле возобновить нашу дружбу и отношения… Я уверен, что вы прокладываете дорогу для многих других (стран)", — сказал Нетаньяху.

Оба лидера говорили, что несмотря на прерванные в 1972 году дипломатические отношения, Израиль и Чад никогда полностью не сворачивали сотрудничества, одним из главных направлений которого Деби назвал борьбу с терроризмом. Со ссылкой на источники в Чаде агентство Рейтер передает, что взаимодействие в области безопасности стало ключевой темой визита, которому предшествовали поставки в страну израильского оружия и военного оборудования, использованных для борьбы с повстанцами.

Нетаньяху сообщил, что после уже состоявшихся поездок в страны востока и запада Африки он надеется посетить центральную часть континента вместе с делегацией израильских предпринимателей и экспертов во всех областях, которые "могут улучшить жизнь" местных народов.

"Израиль возвращается в Африку, Африка возвращается в Израиль", — сказал он.

Премьер-министр также поделился планами скорых визитов в неназванные арабские страны вслед за сенсационным посещением султаната Оман, не имеющего дипломатических отношений с Израилем.

"Очень скоро будут новые такие визиты в арабские страны", — сказал Нетаньяху.

Местные СМИ утверждают, что глава правительства готовит визит в Бахрейн. В сближении с монархиями Персидского залива израильтяне делают ставку на общность интересов и угроз, в первую очередь — иранскую, и рассчитывают на то, что они перевесят фактор неурегулированности конфликта с палестинцами.