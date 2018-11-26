Мексика не будет направлять войска для сдерживания мигрантов

МЕХИКО, 26 ноя — РИА Новости. Мексика не намерена прибегать к помощи войск для разрешения ситуации с мигрантами на границе с США, говорится в заявлении МВД страны.
"Наша страна не будет развертывать военные силы для решения проблемы. Однако будут усилены пограничные пункты, куда вторглись люди при попытке незаконно попасть в США", — отмечается в коммюнике.
По данным МВД Мексики, пострадавших в результате этого прорыва среди мигрантов нет. Ведомство уточняет, что сейчас ситуация на границе взята под контроль.
МВД Мексики также уточнило, что сейчас на территории страны сконцентрировано более 8,2 тысячи центральноамериканских мигрантов, из которых в районе городов Тихуана и Мехикали находятся 7,4 тысячи человек. Еще около 2 тысяч согласились на помощь мексиканских властей в возвращении их домой.