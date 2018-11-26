Мексика не будет направлять войска для сдерживания мигрантов

МЕХИКО, 26 ноя — РИА Новости. Мексика не намерена прибегать к помощи войск для разрешения ситуации с мигрантами на границе с США, говорится в заявлении МВД страны.

В воскресенье группа примерно из 500 центральноамериканских мигрантов попыталась прорваться в США из Мексики в районе Тихуаны. Эта попытка не удалась, а американские силовики, по данным СМИ, применили слезоточивый газ и резиновые пули.

"Наша страна не будет развертывать военные силы для решения проблемы. Однако будут усилены пограничные пункты, куда вторглись люди при попытке незаконно попасть в США", — отмечается в коммюнике.

По данным МВД Мексики, пострадавших в результате этого прорыва среди мигрантов нет. Ведомство уточняет, что сейчас ситуация на границе взята под контроль.

"При помощи Национального института миграции будет произведена немедленная депортация людей, участие которых в этих насильственных действиях полностью установлено", — отмечается в заявлении.

МВД Мексики также уточнило, что сейчас на территории страны сконцентрировано более 8,2 тысячи центральноамериканских мигрантов, из которых в районе городов Тихуана и Мехикали находятся 7,4 тысячи человек. Еще около 2 тысяч согласились на помощь мексиканских властей в возвращении их домой.