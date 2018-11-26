В Иракском Курдистане при землетрясении погиб человек

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Иракском Курдистане при землетрясении в районе ирано-иракской границы погиб один человек, десятки пострадали, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление Совместного центра по координации кризисных ситуаций регионального правительства Курдистана.

Гибель человека и 43 пострадавших зафиксированы в городе Келлар провинции Сулеймания на северо-востоке Ирака.

Ранее агентство Fars сообщило о 361 пострадавшем в трех городах — Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе — в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 16.37 по времени UTC (19.37 мск), очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.