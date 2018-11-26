В ДНР заявили об относительно спокойной обстановке на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (212)

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике относительно спокойная, сообщил РИА Новости представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что украинские военные начали массированный обстрел жилых районов ДНР, в том числе тяжелой артиллерией.

"Обстановка по всей линии соприкосновения на территории ДНР остаётся относительно спокойной. Массированных обстрелов и нарушений критического характера со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано", — сказал собеседник.