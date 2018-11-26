Верховная рада Украины обсудит введение военного положения в 17.00 мск

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что созывает на 17.00 мск понедельника внеочередное заседание парламента, на котором депутаты рассмотрят решение СНБО о введении военного положения.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании принял решение ввести военное положение на территории Украины на 60 суток, решение еще должна утвердить Верховная рада.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября 2018 на 16.00 (17.00 мск) я собираю внеочередную сессию Верховной рады Украины", — написал Парубий в Facebook в ночь на понедельник.

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