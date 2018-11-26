Американские силовики применили резиновые пули на границе с Мексикой

МЕХИКО, 26 ноя — РИА Новости. Американские силовики применили в воскресенье резиновые пули, чтобы остановить мигрантов, пытавшихся прорваться через границу с Мексикой в районе Тихуаны, сообщает портал Excelsior.

Ранее издание Milenio сообщило, что порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать это им не удалось.

По данным Excelsior, сейчас на границе в районе Тихуаны наблюдается "полный беспорядок". "Важно, чтобы был контроль. Меня пугает, что могут быть инциденты, что кто-нибудь бросит камень, а в ответ начнут стрелять", — заявил изданию основатель организации "Ангелы границы" Энрике Моронес.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из караванов вернулись на родину или решили остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.