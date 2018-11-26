МИД Ливана призвал членов Совбеза ООН осудить Израиль за инцидент 1982 года

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ливанские власти призвали членов Совета Безопасности ООН осудить Израиль за потопление судна с беженцами у берегов Ливана в 1982 году и принять соответствующие меры, передает радиостанция al-Nour со ссылкой на заявление МИД арабской страны.
"МИД отвергает результаты расследования врага, пришедшего к выводу, что это военное преступление произошло по ошибке. МИД призывает все страны, в том числе членов СБ ООН, осудить Израиль и издать соответствующие резолюции в отношении страны, чтобы его преступления не оставались безнаказанными", — цитирует радиостанция заявление внешнеполитического ведомства Ливана.
Инцидент произошел в июне 1982 года — в разгар так называемой Первой ливанской войны, когда израильские войска развернули наступление на палестинских боевиков в соседней стране в ответ на ракетные обстрелы и череду терактов, включая убийство посла еврейского государства в Лондоне.