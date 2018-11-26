Премьер Эстонии прокомментировал договор о выходе Великобритании из ЕС

ТАЛЛИН, 25 ноя — РИА Новости. Договор о выходе Великобритании из ЕС является оптимальным решением с учетом всех сложных обстоятельств, считает премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании в воскресенье проект договора об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной.

По словам Ратаса, договоренность, достигнутая по вопросу договора о выходе Великобритании из ЕС и сопутствующей политической декларации, является оптимальным возможным решением с учетом всех сложных обстоятельств.

"Это создает условия для гладкого выхода Великобритании из ЕС и очень тесного дальнейшего сотрудничества. Договор защищает интересы 27 стран союза, включая Эстонию. Он определяет взаимные права граждан и финансовые обязательства Великобритании", — цитирует Ратаса пресс-служба эстонского правительства.

По словам премьера, Великобритания была и останется близким другом и партнером Эстонии, а также союзником по НАТО. "Нас связывают история и доверие, основанные на многолетнем сотрудничестве в рамках ЕС, а также общая ответственность за мир и стабильность в Европе", — заявил Ратас.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита отметил, что самая большая часть работы ввиду Brexit "начнется сейчас". Глава Евросовета Дональд Туск сказал, что впереди сложный процесс ратификации достигнутой сделки. Помимо этого, после "развода" сторонам предстоят переговоры о конкретных договоренностях, определяющих их будущие отношения.