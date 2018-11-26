ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ситуация под контролем
Как заявил агентству ДАН представитель Народной милиции, ситуация на линии соприкосновения сторон находится под полным контролем республиканских сил.
"Ситуация, как, впрочем, и всегда, 24 часа в сутки, держится под полным контролем наших сил, граждане могут спать спокойно", — отметил собеседник агентства.
"Обстрелы из запрещенного вооружения пока не фиксируются. Обстановка в целом остается спокойной", — заявил руководитель представительства Руслан Якубов.
Конфликт в Донбассе
Киевские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о своей независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.