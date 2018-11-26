ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Украинские военные во время стрельбы из миномета. Архивное фото

Украинские военные во время стрельбы из миномета. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ситуация под контролем

Обстрел начался около 23.00 и осуществляется посредством различных видов вооружений, в том числе тяжелой артиллерией.

Как заявил агентству ДАН представитель Народной милиции, ситуация на линии соприкосновения сторон находится под полным контролем республиканских сил.

"Ситуация, как, впрочем, и всегда, 24 часа в сутки, держится под полным контролем наших сил, граждане могут спать спокойно", — отметил собеседник агентства.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что на данный момент обстановка сохраняется стабильной.

"Обстрелы из запрещенного вооружения пока не фиксируются. Обстановка в целом остается спокойной", — заявил руководитель представительства Руслан Якубов.

Конфликт в Донбассе

Киевские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о своей независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она уже приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. Однако и после соглашений о перемирии между противоборствующими сторонами продолжаются перестрелки.