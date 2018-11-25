В Иране сотни человек пострадали при землетрясении

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Иране сотни человек пострадали при землетрясении в провинции Керманшах, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление главы скорой помощи Пира Хосейна Куливанда.

По его словам, уже 361 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью после стихийного бедствия.

Он уточнил, что 180 пострадавших приходятся на город Сар-е Пол-е Зохаб. При этом лишь восемь человек доставили в больницы из-за полученных травм, в том числе переломов, связанных с бегством во время землетрясения.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,3 в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.