СМИ сообщили о 114 пострадавших при землетрясении в Иране

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 114, сообщает телеканал Press TV.

Ранее сообщалось о 70 пострадавших.

"При землетрясении магнитудой 6,3 на иранско-иракской границе пострадали 114 человек", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 16.37 по времени UTC (19.37 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.