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ЕС одобрил договор об условиях Brexit, но большая часть работы еще впереди

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Выход Британии из Евросоюза (724)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПротивники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фотоПротивники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании в воскресенье проект договора об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной, однако самая большая часть работы по Brexit еще впереди, сообщили чиновники ЕС.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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Переговоры о "разводе" длились не один месяц, лишь в ноябре были согласованы проекты двух документов, которые должны лечь в основу отделения Британии от ЕС и, в случае их окончательной ратификации, предотвратить "жесткий" Brexit без соглашения.

Как заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье после одобрения саммитом достигнутых договоренностей, диалог о Brexit был трудным.

"На протяжении этих экстраординарных, многогранных и трудных переговоров мы конструктивно работали с Великобританией, никогда против неё, и Соединённое Королевство конструктивно работало с нами", — сказал Барнье, добавив, что было достигнуто "честное и сбалансированное" соглашение с Великобританией.

Пошла на мировую
© Виталий Подвицкий
"На все готова!"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер счел договоренность об условиях Brexit лучшей из возможных для обеих сторон. "Я приглашаю тех, кто должен ратифицировать эту сделку (в Великобритании — ред.), принять это во внимание", — заявил он.

Европейский совет призвал Еврокомиссию, Европейский парламент и Совет ЕС предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, обеспечив упорядоченный выход Британии из ЕС, сообщает Евросовет.

Участники акции протеста в Лондоне в масках, изображающих Терезу Мэй. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Если договор об условиях Brexit не будет окончательно ратифицирован в ЕС и Великобритании к этому моменту, стране грозит "жесткий" выход из ЕС, чреватый, в частности, негативным влиянием на экономику – причем и страны, и союза.

Юнкер на пресс-конференции после саммита лидеров 27 стран ЕС отметил, что самая большая часть работы ввиду Brexit "начнется сейчас". А глава Евросовета Дональд Туск сказал, что впереди сложный процесс ратификации достигнутой сделки. Помимо этого, после "развода" сторонам предстоят переговоры о конкретных договоренностях, определяющих их будущие отношения.

Исходя из слов руководителя Еврокомиссии, корректировать договоренности о Brexit на фоне процесса их ратификации в Британии не планируется. "Это единственно возможная сделка", — сказал он.

Цели ЕС достигнуты

Когда переговоры о "разводе" начинались, 27 стран ЕС согласовали указания об этом диалоге с Британией, поставив ряд целей перед главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье. Среди них было сокращение неопределенности для граждан, бизнеса и стран союза в связи с отделением от него одной из крупнейших экономик ЕС, обеспечение уважения Соединенным Королевством финансовых обязательств перед ЕС, взятых ею во время членства в союзе, недопущение появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Туск накануне заявил, что переговорщик от ЕС достиг этих целей.

Детали сделки

В ноябре с разницей примерно в неделю переговорщикам от ЕС и Британии удалось согласовать сначала проект соглашения об условиях отделения страны от союза (14 ноября, его объем – почти 600 страниц), а затем — проект политической декларации, определяющей структуру их будущих отношений.

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Теперь на сайте Совета ЕС в рамках информации об основных результатах прошедшего в воскресенье саммита опубликованы несколько документов, среди которых "проект соглашения об отделении Соединенного королевства от ЕС, согласованный на уровне переговорщиков 14 ноября 2018 года, включая текст статьи 132". Отмечается, что "этот текст подлежит окончательной юридической проверке в ближайшие дни". Также опубликована политическая декларация о будущих отношениях.

Источник в ЕС на вопрос, изменились ли тексты договора о "разводе" и декларации по сравнению с их последними ранее опубликованными вариантами, уточнил РИА Новости, что единственный пункт, который был изменен – это статья 132 договора об отделении, которая проходила согласование после 14 ноября.

Статья 132 говорит о продлении переходного периода в отношениях страны и союза. Теперь этот пункт гласит, в частности, что транзитный период после Brexit может быть продлен один раз на срок до одного или до двух лет.

Пили отсюда
© Виталий Подвицкий
Пили отсюда

Пока длительность этого периода, стартующего после Brexit, определена до конца 2020 года. Решение о его пролонгации должно быть принято до 1 июля того же года.

Как ранее сообщалось, в течение транзитного периода Великобритания будет продолжать следовать правилам ЕС.

Один из самых непростых в переговорах был вопрос о границе Ирландии и Северной Ирландии. Послу публикации 14 ноября проекта договора о "разводе" сообщалось, что в случае отсутствия лучшей договоренности Северная Ирландия станет особой территорией, входящей в состав таможенных территорий и Соединенного Королевства, и ЕС.

Как отметила ранее британский премьер Тереза Мэй, после завершения действия принципа свободы передвижения для Британии у страны появится своя собственная новая миграционная система. Она будет основываться не на том, из какой страны мигранты приезжают, а на том, что они могут привнести в Великобританию.

Акция протеста у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Соглашение защищает и права живущих в Британии европейцев и живущих в ЕС британцев. К примеру, европейцы, прожившие в Соединенном Королевстве пять лет, смогут получить право на постоянное проживание, которое распространяется также и на членов их семей.

Евросоюз и Великобритания планируют стоить после Brexit обширное экономическое сотрудничество, включающее зону свободной торговли (ЗСТ). Также отношения Великобритании и Евросоюза после Brexit предусматривают тесное взаимодействие правоохранительных органов, совместную работу над международными санкциями и совместное противостояние киберугрозам, сообщила 22 ноября Мэй после согласования переговорщиками политической декларации о будущих отношениях страны с ЕС.

Испанский вопрос

Участники митинга в поддержку референдума за независимость Каталонии в Бильбао, Испания
© REUTERS / Vincent West
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На уходящей неделе одобрение документов по Brexit в Евросоюзе было поставлено под вопрос: сообщалось, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если не будет решен вопрос о переговорах по Гибралтару. После этого премьер Испании Педро Санчес сообщил, что заседание саммита в воскресенье может и вовсе не состояться, если не будет решен гибралтарский вопрос.

Однако позже договоренность удалось найти, саммит состоялся, и сделка по Brexit была одобрена.

Уже после саммита ЕС в воскресенье Санчес заявил, что из-за выхода Великобритании из ЕС проигрывают все стороны, но Испании удалось укрепить свои позиции по гибралтарскому вопросу, заручившись поддержкой Еврокомиссии и Евросовета.

По его словам, заключенное соглашение "очень удовлетворительное для Испании", поскольку по вопросу Гибралтара "сейчас такая сильная позиция, которой не было никогда".

"Надо будет говорить о многом с Великобританией, но будем говорить мы, Испания. И это признают Европейская комиссия, Европейский совет, признает Великобритания. И думаю, это дает нам достаточные гарантии", — добавил Санчес.

Дальнейшее согласование

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Британское правительство проведет переговоры с парламентской оппозицией, чтобы убедить ее поддержать предлагаемый правительством и согласованный с Брюсселем проект соглашения о Brexit, заявила Мэй в воскресенье. По ее словам, парламентарии страны проголосуют по документу до Рождества.

Премьер выразила уверенность, что парламент в итоге поддержит документ, несмотря на споры. Если же этого не произойдет, то страна погрузится в атмосферу неопределенности, полагает премьер.

"Я предложу этот проект парламенту и считаю, что это лучшая сделка, которой мы могли бы добиться. Эта сделка принесет пользу всей стране… И у парламента есть обязанность реализовать Brexit", — сказала премьер на брифинге в воскресенье.

Она уклонилась от многочисленных вопросов, как она сможет уговорить парламентариев поддержать проект документа, если почти все партии высказались против. Также Мэй в очередной раз заявила, что не уйдет в отставку и не допустит повторного референдума о Brexit.

Европейский парламент может проголосовать в поддержку проектов договоренностей о Brexit в январе-марте, заявил глава ЕП Антонио Таяни. "Мы проголосуем, возможно, в поддержку соглашения, есть большинство, в январе, максимум в феврале", — сказал он журналистам перед саммитом, добавив позже, что рассмотрение документа может пройти и в марте.

Сохранить дружбу

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Эксперт: в Еврокомиссии оценили усилия Великобритании по Brexit
Великобритания и Евросоюз независимо от итогов ратификации соглашения о Brexit останутся друзьями "до конца дней и на один день дольше", говорится в воскресном сообщении в Twitter Туска.

Великобритания после Brexit вряд ли будет для Евросоюза такой же "третьей страной", как другие государства, отметил после саммита руководитель Еврокомиссии Юнкер.

Главный переговорщик от ЕС Барнье, говоря в воскресенье днем о будущих отношениях Евросоюза с Соединенным Королевством, употребил термины "близкие" и "беспрецедентные".

По мнению Юнкера, будущее подтвердит, что отделение Великобритании от Евросоюза — это грустный момент для обеих сторон.

Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал сегодняшний день траурным для европейцев из-за Brexit.

"Трагично, что Великобритания покидает ЕС", — отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Однако британский премьер Мэй заявила, что не разделяет грусти. Она сказала, что Brexit является выбором британского народа, страна вернет контроль над границами, сельским хозяйством и другими сферами. По словам Мэй, Лондону удалось добиться выгодных условий выхода.

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