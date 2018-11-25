В ЕП прокомментировали проект о вывозе культурных объектов из Крыма

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. За поправками к проекту резолюции Европарламента (ЕП), призывающими остановить "незаконный вывоз" культурных объектов с территории Крыма, стоят европарламентарии из числа русофобов, заявил депутат ЕП от Латвии Мирослав Митрофанов.

Ранее польские европарламентарии Косма Злотовский и Анна Фотыга внесли в проект резолюции ЕП по проблемам реституции культурных ценностей поправку, в которой предлагают призвать ЕК принять меры, чтобы остановить "незаконный вывоз" из Крыма предметов искусства. При этом в первоначальном варианте проекта никаких отдельных упоминаний о России и Крыме нет.

"Возлагать на Россию ответственность за исчезновение культурных ценностей в послевоенную историю – это очень односторонняя и некрасивая позиция русофобов в Европарламенте. К счастью, их не так много", — сказал РИА Новости европарламентарий.

По его словам, "вообще, тема Крыма и Украины, несмотря на то, что она очень политизирована, она очень плохо известна абсолютному большинству депутатов". "Со стороны европейского истеблишмента есть установка соответствующим образом положительно реагировать по отношению к Украине и критиковать Россию за все. Данная резолюция достаточно смешная по своему содержанию, поскольку она оторвана от реальности. Во-первых, Россия не занимается никаким вывозом культурных ценностей. Во-вторых, Крым за всю свою историю был в составе Украины всего порядка 40 лет", — сказал Митрофанов.

Он прогнозирует, что "большой поддержки эта декларация не получит и может пройти только в силу неинформированности и равнодушия значительной части депутатов Европарламента".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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