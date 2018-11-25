В Госдуме прокомментировали попытки Украины господствовать на Азове

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Попытки Украины установить господство в Азовском море обречены на провал, заявил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Украина демонстрирует уже не пиратство, а попытку господства в Азовском море, но этого не будет. Это внутренние воды между нашими двумя государствами, и доминирующая роль Украины здесь исключена", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, российские пограничники и корабли Черноморского флота не допустят никаких попыток дестабилизации обстановки в регионе.

"Без сомнения, поведение Украины вопиющее, но мы не услышали ни одного сигнала со стороны Запада, что они также осуждают подобное поведение на море. Значит, мы, как и раньше, надеемся только на собственные силы", — добавил Белик.