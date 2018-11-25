В Госдуме прокомментировали попытки Украины господствовать на Азове

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Попытки Украины установить господство в Азовском море обречены на провал, заявил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик.
"Украина демонстрирует уже не пиратство, а попытку господства в Азовском море, но этого не будет. Это внутренние воды между нашими двумя государствами, и доминирующая роль Украины здесь исключена", — сказал РИА Новости Белик.
По его словам, российские пограничники и корабли Черноморского флота не допустят никаких попыток дестабилизации обстановки в регионе.
"Без сомнения, поведение Украины вопиющее, но мы не услышали ни одного сигнала со стороны Запада, что они также осуждают подобное поведение на море. Значит, мы, как и раньше, надеемся только на собственные силы", — добавил Белик.