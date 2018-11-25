В ДНР заявили об обстреле силовиками района насосной станции в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Район насосной станции в Донбассе попал под обстрел со стороны украинских силовиков, персонал объекта находится в укрытии, сообщил в воскресенье журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, представительство ДНР в СЦКК запросило гарантии безопасности у представителей Киева "для установления устойчивого режима тишины в данном районе".
Село Васильевка расположено в Ясиноватском районе, контролируется ДНР. В населенном пункте расположена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса и обеспечивает водоснабжение почти двух миллионов человек по обе стороны линии соприкосновения.