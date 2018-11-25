Экс-советник штаба Трампа начнет отбывать тюремный срок в понедельник

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Экс-советник штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в понедельник начнет отбывать двухнедельный тюремный срок, который он получил ранее за ложные показания ФБР по "российскому делу", сообщает издание Politico.

Приговор был вынесен еще в сентябре. Помимо заключения Пападопулоса приговорили к 200 часам общественных работ и штрафу в 9,5 тысячи долларов. В воскресенье суд поставил окончательную точку в этом деле, оставив приговор в силе.

Пападопулос в 2017 году признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР по поводу своих контактов с людьми, которые утверждали, что общались с некими российскими гражданами. Также он заявил, что хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается сделка Пападопулоса с правосудием.

Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого предположительно имелась "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, что ему не платили зарплату и что он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.