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В мире

Эксперт рассказал об израильском опыте обороны закрытых акваторий

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (38)
(обновлено: 19:05 25.11.2018)
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© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике КрымПерейти в фотобанкДва малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 25 ноября 2018Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 25 ноября 2018
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы Израиля имеют инструкцию жестко действовать при обороне закрытых акваторий — открывать по нарушителям предупредительный огонь и немедленно топить их в ответ на агрессию, рассказал РИА Новости бывший глава израильский спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста. 23 сентября 2018
© Фото : предоставлено очевидцем
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Об опыте Израиля он говорил в связи с последними событиями в Черном море. Как сообщило крымского погрануправление ФСБ РФ, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся к Керченскому проливу; ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации.

"У Армии обороны Израиля есть четкие указания, как действовать в случае нарушения его морских границ. Если кто-то сделает попытку пренебречь этими правилами и продвинуться на свое усмотрение дальше разрешенной зоны, его ждут большие неприятности", — сказал Кедми.

Напросились
© Виталий Подвицкий
Напросились

"Патрульные катера ВМС, если вне разрешенной зоны окажутся даже рыбацкие лодки из Газы, немедленно открывают предупредительный огонь. Если оттуда раздается ответная стрельба террористов – их немедленно топят. То есть любое подозрение, что выбравшееся в запретную зону судно пытается сделать что-то враждебное как нашим военным кораблям, так и гражданским, оно без предупреждения будет потоплено", — добавил собеседник агентства.

Украинский военнослужащий на борту патрульного катера в порту Мариуполя
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
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Он считает, что действия, подобные тем, которые в последние месяцы предпринимают украинские военные моряки в отношении российских судов, в случае с Израилем закончились бы "быстро и плачевно" для инициаторов.

"Мне кажется, Россия должна без оглядки на кого бы то ни было решать, согласна ли она на то, чтобы украинские военные корабли заходили в российское Азовское море, готова ли она согласиться с тем, чтобы украинская сторона задерживала российский корабль, уводила его в свой порт и арестовывала членов команды", — заметил Кедми.

Собеседник агентства напомнил, что в истории Израиля было несколько случаев, когда корабли третьих стран посягали на его морские границы. "Так, в 1956 году во время Синайской кампании египетские военные корабли проникли в морское пространство Израиля, но были тут же уничтожены. А во время войны "Судного дня" в 1973 году мы не ждали, когда на нас нападут с моря, а подошли к портам в Египте и Сирии и предотвратили удары с моря", — сказал он.

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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В последние годы ВМС Израиля заняты поддержанием морской блокады сектора Газа, регулярно перехватывая суда с пропалестинскими активистами на борту. "Обычно эти суда останавливали прямо в море и конвоировали в порт города Ашдода, где судно обыскивали, а людей проверяли и высылали назад. То есть мы никогда не допускали, чтобы кто-то нежелательный подошел к нашим берегам, и не обращались в международные организации, а решали проблемы сами", — пояснил Кедми.

Операции такого рода обычно проходят без сопротивления со стороны пропалестинских активистов и применения оружия израильтянами. Исключением стало задержание в 2010 году "Флотилии свободы" — каравана из шести судов, которые везли в Газу несколько сотен человек и тысячи тонн различных грузов. Тогда были убиты девять участников плавания, турок по национальности, оказавших ожесточенное сопротивление абордажной группе. Инцидент вылился в расследование под эгидой ООН и многолетний кризис в отношениях с Турцией, для выхода из которого Израилю пришлось приносить извинения и платить компенсации.

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Керченский пролив перекрыли из-за провокации ВМС Украины
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Марина Бойко
ну ты смотри, всё надеются разжечь войну между Украиной и Россией.
Не покладая языков.
19:07
25.11.2018
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