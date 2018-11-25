В Испании проходят акции против насилия над женщинами

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Тысячи мужчин и женщин вышли на улицы Испании в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, призывая правительство предпринять активные меры для решения проблемы, сообщает издание Mundo.

Спустя год после начала глобального движения MeToo, призванного осудить сексуальные домогательства и разоблачить причастных к ним влиятельных и публичных людей, и восьми месяцев после проведения первой феминистической всеобщей забастовки в Испании, в которой, по данным профсоюзов, приняли участие 5,3 миллиона человек, страну вновь захватила волна протестов.

Как отмечает издание, митинги проходят в более чем ста населенных пунктах Испании. Одна из самых многочисленных акций организована в Мадриде. Манифестанты прошли по центральным улицам, скандируя "Ни одной меньше, мы хотим свободы" и "Здесь не все из нас, не хватает убитых".

"Мне нравится идти до школы пешком, но всегда найдется парень, который крикнет мне, почему я иду одна. Остановится какая-нибудь машина, из которой нам будут свистеть вслед… С нас хватит", — приводит газета слова 13-летней участницы митинга.

Участники акций критикуют действия правительства, которое, по их мнению, "недостаточно занимается предотвращением (насилия — ред.), социальной и правовой защитой, вопросами миграции, предоставлением убежища и международной защиты, а также предотвращением сексуального насилия". Кроме того, манифестанты заявляют, что правительство не соблюдает Стамбульскую конвенцию (по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье).

Как отмечает издание, по данным министерства здравоохранения, с начала года 44 женщины в Испании умерли от рук своих партнеров. С 2003 года, когда в стране начали вести официальную статистику, жертвами насилия по гендерному признаку стали 972 женщины. Более 30 тысяч женщин получили судебное постановление о защите, но многие по-прежнему страдают от насилия и боятся рассказать об агрессивных действиях мужчин по отношению к ним.