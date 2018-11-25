В Калифорнии локализовали самый крупный пожар в истории штата

Плакат с благодарностью Калифорнийским пожарным в Калифорнии после лесных пожаров. Архивное фото

Плакат с благодарностью Калифорнийским пожарным в Калифорнии после лесных пожаров. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Самый разрушительный в истории американского штата Калифорнии пожар Camp полностью локализован, сообщается на сайте Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. В результате возгорания погибли, по последним данным, 85 человек. разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. Над тушением пожара работают более тысячи пожарных и 73 пожарные машины. Площадь возгорания составляет чуть более 62 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров своих домов лишились звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст, известный шотландский актер Джерард Батлер, канадский музыкант Нил Янг и американская певица Майли Сайрус. Сообщалось, что ущерб от бедствия может составить 7,5-10 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Калифорнию федерального финансирования, выделяемого на ликвидацию природных пожаров, если штат не решит эту проблему.