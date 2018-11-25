Премьер Ирландии уверен, что лучшего соглашения по Brexit не достичь

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Британии не удастся достичь лучшего соглашения по Brexit, чем имеющееся сейчас, такой вариант есть только в воображении, заявил премьер Ирландии Лео Варадкар, участвовавший в саммите в Брюсселе, где страны ЕС утвердили договор по Brexit.

Журналисты спросили Варадкара, какие варианты будут рассматриваться, если британский парламент в итоге не ратифицирует договор.

"Мы обсуждали это сегодня в составе 27 стран ЕС и решили, что мы не станем спекулировать на этом сценарии, чтобы не создавать впечатление, что возможно какое-то лучшее соглашение. Соглашение уже есть, другое существует только в чьем-то воображении", — заявил премьер Ирландии.

"Вы знаете, что есть люди по разные стороны политического спектра в Британии, которые считают, что можно договориться по лучшей сделке. Но мы не хотим создавать впечатление, что некая лучшая сделка для Британии может стать предметом переговоров. Не может", — отметил он.

Варадкар считает, что "по мере приближения к дате принятия решения и голосования шансы у премьера Мэй возрастают", потому что "чем ближе к голосованию, тем яснее становится, что альтернатива этому соглашению – только выход без договора".

Он добавил, что власти по-прежнему сохраняют план на случай выхода Британии без договора, который уже длительное время разрабатывается в рамках ЕС.