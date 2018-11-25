Чешский премьер назвал подписание соглашения по Brexit траурным днем для ЕС

ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. Сегодняшний день, когда подписано соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, для всех европейцев является траурным днем, заявил в Брюсселе журналистам чешский премьер Андрей Бабиш по окончании саммита ЕС.

"Это траурный для европейцев день, мы завершили процесс выхода Великобритании из состава ЕС. Текст соглашения составляет 585 страниц, а переговоры о нем велись 524 дня", — сказал Бабиш, добавив, что вместе с коллегами пришел в Брюсселе к выводу, что это наилучшее компромиссное решение для всех.

В случае, если британский парламент откажется утвердить текст соглашения о Brexit, Бабиш ожидает созыва внеочередного саммита с участием лидеров остальных 27 стран ЕС. Однако он полагает, что соглашение успешно пройдет через парламент Великобритании, даже несмотря на обстановку политической неопределенности, царящую сейчас в этой стране.

"Думаю, что все, в конце концов, завершится благополучно. Для самой Великобритании выгодно, чтобы ее парламент ратифицировал соглашение", — подчеркнул Бабиш, выступление которого транслировалось сетевыми ТВ-каналами.