Около 1200 грузовиков встали в очередь на выезде из Белоруссии в страны ЕС

МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Более 1,2 тысячи большегрузных автомобилей ожидают выезда из Белоруссии на границе с Польшей, Латвией и Литвой, сообщается на сайте Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии.

В частности, по данным пограничников на 16.00 (совпадает с мск), на литовском направлении в пункте пропуска "Котловка" в очереди на выезд из Белоруссии находились более 100 машин, в "Каменном Логе" — более 270, в "Беняконях" — более 150, в "Привалке" — свыше 210. На латвийском направлении в пункте пропуска "Григоровщина" выезда из республики ожидают более 90 большегрузов, в пункте "Урбаны" — более 150 авто.

В сторону Польши в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" стоят по 90 машин, в "Козловичах" — больше 60.

Напряженная ситуация в пунктах пропуска на границе традиционно складывается в выходные дни на выезде грузовиков из Белоруссии в страны Евросоюза, особенно на белорусско-литовской границе. Как правило, на этом направлении в очередях стоят более 600 большегрузных автомобилей, а в отдельные дни их число может достигать 900.

Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько ранее пояснял, что периодически наблюдаемые большие очереди грузовых автомобилей на границе с Литвой образуются из-за желания перевозчиков сэкономить на топливе. По его словам, перевозчики выбирают маршрут в ЕС через белорусско-литовскую границу, потому что здесь они имеют возможность провозить в Евросоюз дешевое топливо в своих баках в пределах всего их объема, а этого им хватает для поездок по Европе, где топливо дороже. При въезде в Польшу действуют ограничения на провоз топлива.