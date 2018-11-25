В Израиле утвердили нового главу Генштаба

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — РИА Новости. Правительство Израиля утвердило назначение начальником Генштаба генерала-десантника Авива Кохави, который сражался в Ливане и на палестинских территориях и, помимо прочего, возглавлял военную разведку.

В середине января Кохави сменит на высшей ступени армейской иерархии Гади Айзенкота, который руководил Генштабом максимально возможные четыре года.

"Назначение сегодня утверждено правительством", — сказала РИА Новости официальный представитель премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Сам глава правительства, который уже неделю также является министром обороны, назвал Кохави "высокопрофессиональным военачальником с обширными планами преобразований" и выразил уверенность, что при нем армия "поднимется к новым высотам".

Кохави, которому сейчас 54 года, командовал подразделениями десантников на юге Ливана и на Западном берегу реки Иордан в разгар "второй интифады" — вооруженного восстания палестинцев начала 2000-х годов. Позднее он возглавлял военную разведку АМАН, руководил Северным округом, граничащим с Ливаном и Сирией. С 2017 года Кохави является заместителем начальника Генштаба.