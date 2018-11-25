В Южной Корее провели приветственную кампанию в честь визита Ким Чен Ына

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Группа гражданских активистов в Сеуле провела 25 ноября приветственную кампанию в связи с предстоящим визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Южную Корею, передает агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "скоро" посетит Сеул с ответным визитом.

Активисты провели конференцию для журналистов, писали и раздавали жителям поздравительные открытки, продавали флажки и одежду с изображением Корейского полуострова — символом объединенной Кореи. С 15 ноября они уже провели несколько акций с написанием приветственных открыток и до начала переговоров на высоком уровне намерены собрать 10 миллионов открыток.

"Мы надеемся, что ответный визит председателя Ким Чен Ына в Сеул станет эпохальным событием в межкорейских отношениях, если четвертый межкорейский саммит начнется успешно на фоне приветствий 10 миллионов горожан, Сеул станет известен как "Город Мира", — заявил один из организаторов акции Квон Сук Ён.

Агентство отмечает, что в воскресенье также прошла и акция противников приезда Ким Чен Ына в Южную Корею. Выступающие заявили, что правительство "подвергает страну опасности войны, возвеличивая "диктаторский режим".

Межкорейский саммит состоялся в сентябре в Пхеньяне и стал третьей встречей президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в нынешнем году. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Кроме этого, в ходе прошедших переговоров Ким Чен Ын заявил о намерении посетить Сеул с ответным визитом "в ближайшем будущем". Позже Мун Чжэ Ин уточнил, что слова северокорейского лидера означали, что он намерен посетить Южную Корею до конца этого года, если на это не повлияют непредвиденные обстоятельства.