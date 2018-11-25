Президент Латвии посетил район проведения военной операции в Донбассе

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Латвии Раймондс Вейонис посетил район проведения военной операции в Донбассе, сообщает в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

"Начальник штаба — первый заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Валерий Залужный провел рабочую встречу с президентом Латвийской республики господином Вейонисом в рамках его визита на Украину", — говорится в сообщении.

<br>

По данным пресс-службы, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе. Кроме того, президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.