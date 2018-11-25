В польских магазинах нашли около 170 килограммов кокаина

ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Большое количество кокаина нашли в польских магазинах в коробках с бананами из Эквадора, сообщает радиостанция RMF FM.

"В Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах в магазинах одной из торговых сетей в коробках с бананами обнаружили наркотики", — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, в магазины попало не менее 170 килограммов наркотиков. Пакеты с кокаином, каждый из которых весит около килограмма, находят в картонных коробках под бананами.

По данному факту уже начато расследование. Продолжаются проверки в других магазинах сети по всей стране. Полицейские устанавливают, кто был поставщиком и получателем товара.

Известно, что торговая сеть не является прямым импортером бананов.

Факт обнаружения наркотиков в магазинах торговой сети на территории трех воеводств подтвердили в Главной комендатуре польской полиции.