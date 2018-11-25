Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие готовы устроить самозатопление своих кораблей в районе Керченского пролива, лишь бы выполнить задачи президента Украины Петра Порошенко по провокациям против России, считает глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Украинская власть нагнетает агрессию в Азовско-Черноморском регионе, все, что они делают на сухопутье, не имеет резонанса, поэтому они переключились на море. Поэтому их провокации будут нарастать. Подчеркну, мы сейчас предупреждаем моряков, которые идут на обострение по заданию (президента Украины Петра — ред.) Порошенко, чтобы совершить катастрофическую акцию вплоть до того, чтобы устроить самозатопление", — сказал Ненашев РИА Новости.

По его словам, погранслужба России и моряки Черноморского флота предполагали вероятность провокации со стороны Украины, они просчитали эту ситуацию и были к ней готовы. "Для пограничников и черноморцев эта ситуация прогнозировалась, эту провокацию просчитали, и силы морской пограничной охраны приведены в высшую степень готовности. Готовы все необходимые ресурсы, чтобы образумить украинских деятелей и потом спросить с них за участие в провокации", — сказал Ненашев.

По его словам, украинские власти допускают нарушение норм судоходства, Россия же действует в соответствии с нормами международного морского права и не прибегает к жестким методам разрешения возникшего морского конфликта.

"Везде действует режим ответственности государства за морскую зону, Россия отвечает за Керченский пролив. Россия действует в соответствии с нормами международного права. Прием навалов наших моряков на украинские суда — способ не доводить до жесткого варианта пресечения нарушения границы. Жесткий метод — утопить корабли. У России есть все основания для применения силы, чтобы разрешить возникшую ситуацию", — добавил Ненашев.