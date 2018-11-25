Европарламент обвинил Россию в "незаконном вывозе" экспонатов из Крыма

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европарламент обвинил Россию в "незаконном вывозе" из Крыма культурных ценностей, являющихся "частью культурного наследия Украины", сообщает RT.

"(Европарламент. — Прим. ред.) призывает комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз российскими властями и ее культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины", — говорится в документе комитета по правовым вопросам ЕП.

В документе подобные действия называют очевидным нарушением международных договоренностей.

Помимо этого, комитет также обвинил Россию в незаконном владении произведениями искусства, якобы похищенными из Европы во время Второй мировой войны. В заявлении указывается, что Советский Союз санкционировал хищение экспонатов из частных коллекций, а также государственных и религиозных учреждений.

В Госсовете Крыма такие обвинения в адрес России назвали неправомерными и отметили, что исторические объекты региона, как и сам полуостров, не могут принадлежать Украине.

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. Как заявлял Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".