Словакия отказалась подписывать соглашение ООН по миграции

ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. Словакия не подпишет Глобальное соглашение ООН о миграции, заявил в воскресенье в Брюсселе премьер Петер Пеллегрини, которого цитирует сайт братиславской газеты Pravda.

"Как председатель правительства отвергаю текст соглашения о миграции и отвергаю, чтобы он действовал в Словакии", — заявил Пеллегрини словацким журналистам в Брюсселе, где он принимал участие в саммите ЕС.

Что касается участия представителя Словакии на саммите в марокканском городе Марракеше, на котором должно быть одобрено Глобальное соглашение ООН по миграции, то премьер поручил республиканскому МИД рассмотреть взаимосвязь между участием в саммите и одобрением соглашения о миграции.

Ранее, в субботу, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил о том, что если ему будет рекомендовано не участвовать в саммите в Марракеше, то он не исключает своей добровольной отставки с поста руководителя внешнеполитического ведомства. Заявление Лайчака, кроме прочего, вызвано еще и тем, что он принимал непосредственное участие в подготовке данного соглашения по миграции, поскольку с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года занимал пост председателя 72-ой сессии Генассамблеи ООН.

По мнению главы МИД, Глобальное соглашение ООН по миграции не носит обязательного характера, а лишь содержит рекомендации по решению различных возникающих в работе с беженцами ситуаций.

Премьер в воскресенье выразил уверенность в том, что Лайчак останется на своем посту, в частности и в связи с тем, что Словакия сейчас председательствует в группе Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия), а затем ей предстоит председательствовать в ОБСЕ и ОЭСР.

Против участия Словакии в соглашении по миграции выступили большинство партий правящей коалиции, а также оппозиции.

Премьер Пеллегрини также в воскресенье сообщил, что обсуждал вопрос о соглашении со своими коллегами из Австрии и Польше, которые тоже отказались поддержать данный документ.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в среду. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.