Британский бизнес попросил парламент поддержать соглашение по Brexit

ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Бизнес-сообщество просит британский парламент поддержать предлагаемое правительством соглашение о Brexit как компромиссное, чтобы избежать выхода из ЕС без "сделки", сообщил руководитель британской организации Institute of Directors (IoD), объединяющей директоров компаний и высокопоставленных представителей бизнеса, Стивен Мартин.

В середине октября кабинет министров Великобритании утвердил проект итогового соглашения с ЕС, но документом остались недовольны как противники Brexit, так и его сторонники. Перед подписанием документ должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат проект. Значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии. Итоговые слушания по документу пройдут в декабре. В воскресенье Лондон и Брюссель заявили, что окончательно согласовали текст соглашения.

"Сегодняшний день — очень значимый в отношении Brexit. Из-за медленного продвижения (переговорного процесса) в последние несколько месяцев бизнес начал беспокоиться о том, что Британия и ЕС могут никогда не согласовать условия выхода из ЕС. Однако сегодняшний шаг не решает проблему неопределенности для бизнеса. Совсем не ясно, как поступит парламент. Согласованная сегодня сделка вызывает широкий спектр эмоций и разную реакцию в политических кругах и даже среди представителей бизнеса. Но мы считаем, что главным сейчас должно стать стремление избежать выхода из ЕС без соглашения", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Мартина.

Глава IoD призвал политические партии перед голосованием в парламенте задуматься о последствиях такого варианта развития событий.

"ЕС сегодня заявил, что не будет пересматривать положения соглашения. Обсуждение вероятности второго референдума разделило членов нашей организации, однако ни одна группа не обладает значительным большинством. В этой ситуации нет совершенного выбора, у нас есть только баланс рисков и компромисс. Ратификация соглашения о выходе из ЕС в настоящее время является наиболее безопасным способом обеспечить определенность относительно ближайшего будущего", — отмечается в заявлении.

Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на экономике страны.