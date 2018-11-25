Британский бизнес попросил парламент поддержать соглашение по Brexit

ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Бизнес-сообщество просит британский парламент поддержать предлагаемое правительством соглашение о Brexit как компромиссное, чтобы избежать выхода из ЕС без "сделки", сообщил руководитель британской организации Institute of Directors (IoD), объединяющей директоров компаний и высокопоставленных представителей бизнеса, Стивен Мартин.
"Сегодняшний день — очень значимый в отношении Brexit. Из-за медленного продвижения (переговорного процесса) в последние несколько месяцев бизнес начал беспокоиться о том, что Британия и ЕС могут никогда не согласовать условия выхода из ЕС. Однако сегодняшний шаг не решает проблему неопределенности для бизнеса. Совсем не ясно, как поступит парламент. Согласованная сегодня сделка вызывает широкий спектр эмоций и разную реакцию в политических кругах и даже среди представителей бизнеса. Но мы считаем, что главным сейчас должно стать стремление избежать выхода из ЕС без соглашения", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Мартина.
Глава IoD призвал политические партии перед голосованием в парламенте задуматься о последствиях такого варианта развития событий.
Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на экономике страны.