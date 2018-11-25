В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти

ТБИЛИСИ, 25 ноя — РИА Новости. Члены партии "Альянс патриотов" и сотни их сторонников провели в центре Тбилиси митинг, призывая проголосовать во втором туре президентских выборов за независимого кандидата Саломе Зурабишвили и не допустить возвращения к власти команды экс-президента Михаила Саакашвили.

Второй тур выборов президента Грузии пройдет 28 ноября. За должность главы государства будут бороться независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживают правящие власти, и оппозиционер Григол Вашадзе. Вашадзе — кандидат от объединения "Сила в единстве", в которую также входит партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

"Мы все выступаем в защиту Грузии. Когда мы говорим нет Нацдвижению, мы говорим нет насилию над заключенными, мы говорим нет убийствам молодых людей на улицах, нет незаконной конфискации имущества, нет продажам грузинских земель. Мы все должны объединиться, принять участие в выборах и поддержать Саломе Зурабишвили", – заявила лидер партии Ирма Инашвили во время выступления на митинге. Соответствующие видеокадры транслировали грузинские телекомпании.