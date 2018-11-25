Порошенко лично отдал приказ нарушить границу России, заявил Пушков

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Приказ для провокационных действий Украины в Черном море в отношении РФ поступил напрямую от президента Петра Порошенко, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента (Украины Петра) Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей", — сказал Пушков в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению парламентария, целью провокации может послужить ответ Украины на успешный саммит в Стамбуле между президентами Турции и РФ, так как "Северный поток — 2" проложен в обход Украины, что сократит ее транзитную роль и большая часть газа пойдет в обход Киева.

"С другой стороны, Порошенко нужно поднимать свой рейтинг. У него 5% всего, он не популярен, он на четвертом месте среди украинских политиков, и за полгода до президентских выборов нужно наращивать напряженность для того, чтобы под этим соусом, говоря о том, что нужно сплотиться всем перед лицом так называемой российской угрозы, продемонстрировать лучшие результаты на выборах, чем те, которые он способен сделать сегодня", — добавил сенатор.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.