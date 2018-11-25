Аксенов назвал виновных в провокациях ВМС Украины у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за провокацией украинских кораблей в Черном море стоят западные хозяева киевского режима.
"Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима – не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
При этом, по его словам, ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев.
"Именно интересы Украины пострадают в результате этих действий — как это уже случилось после пиратского захвата экипажа судна "Норд", — добавил Аксенов.