Аксенов назвал виновных в провокациях ВМС Украины у берегов Крыма

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 25 ноября 2018

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 25 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за провокацией украинских кораблей в Черном море стоят западные хозяева киевского режима.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима – не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев.

"Именно интересы Украины пострадают в результате этих действий — как это уже случилось после пиратского захвата экипажа судна "Норд", — добавил Аксенов.