Аксенов заверил, что провокация ВМС Украины не отразится на жизни крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокация ВМС Украины в Черном море — эта болезненная активность, безопасность полуострова обеспечена надежно и в полном объеме.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Думаю, что истерики и провокации со стороны соседней страны будут продолжаться до тех пор, пока у власти в Киеве находится русофобский режим, управляемый из-за рубежа. Хочу заверить крымчан, что эта болезненная активность никоим образом не повлияет на мирную жизнь нашего полуострова. Безопасность Крыма обеспечена надежно и в полном объеме", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

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