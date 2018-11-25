Рижский суд отказался арестовывать задержанного русскоязычного журналиста

РИГА, 25 ноя – РИА Новости. Суд Видземского района Риги не дал санкцию на арест задержанного Полицией безопасности журналиста Юрия Алексеева, который провел в изоляторе 48 часов, сообщил РИА Новости его друг, правозащитник Владимир Линдерман, который присутствовал на заседании суда.
"Полиция безопасности добивалась, чтобы Алексеева отправили в тюрьму в качестве меры пресечения. Но суд ходатайство ПБ отклонил", — сказал Линдерман.
Полиция безопасности пока никаких комментариев по этому делу не дает.
Алексеев — известный латвийский журналист. Он возглавлял несколько печатных изданий. Сейчас он руководит порталом imhoclub.lv. С 2005 по 2009 год Алексеев был депутатом Рижской думы от ЗаПЧЕЛ. Он является одним из инициаторов "Конгресса неграждан". Журналист известен своей пророссийской позицией, в частности, является сторонником воссоединения Крыма с Россией.