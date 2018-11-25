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Опубликовано видео перекрытия Керченского пролива

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (30)
(обновлено: 16:55 25.11.2018)
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места перекрытия Керченского пролива из-за провокации кораблей украинских ВМС.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста. 23 сентября 2018
© Фото : предоставлено очевидцем
Азовское море: Киев закроется навсегда, ему достаточно только захотеть
Ранее гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков сообщил, что Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

На кадрах видно, как военные катеры и сухогруз перекрыли путь украинским военным кораблям, которые в настоящий момент направляются в сторону Керченского моста.

В воскресенье утром пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила о неправомерном пересечении российской границы тремя кораблями ВМС Украины. Суда опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Спустя несколько часов из порта Бердянск выдвинулись еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

© Фото : Керчь ИНФО Судно перекрыло проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста. 25 ноября 2018
© Фото : Керчь ИНФО
Судно перекрыло проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста. 25 ноября 2018

Погранслужба ФСБ принимает все необходимые меры для пресечения незаконных действий. Представители ведомства призвали киевские власти задуматься о последствиях.

Кадры с места перекрытия пролива также опубликовал "Пятый канал".

"Спектакль для Запада"

Сторожевой корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
"Россия побеждает коварно и молча": о новом порядке в Азовском море
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк не удивлен "русофобским маневрам Украины". По мнению парламентария, действия ВМС Украины в Черном море являются спектаклем для западных стран.

"Киев постоянно генерирует поводы для того, чтобы вынудить нашу страну на ответные шаги и тут же заявить об агрессии со стороны России", — отметил Железняк.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что агрессия Киева является частью предвыборной риторики украинских властей. Так, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что президент Украины Петр Порошенко мог дать личное указание на пересечение российской границы, чтобы обеспечить себе поддержку электората.

Напросились
© Виталий Подвицкий
Напросились

Ситуация в Азовском море

Корабль ВМС Украины в Мариуполе. Архивное фото
© Фото : Минобороны Украины
У Украины миллиард гривен убытков на Азове и моральная поддержка Запада
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту, а спустя несколько месяцев августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Тем не менее, пограничное управление ФСБ по Крыму неоднократно подчеркивало, что проводимые проверки соответствуют международному морскому праву и что. В МИД Украины также согласились что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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