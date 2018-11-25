Чешский депутат объяснил слова главы МИД о "российской угрозе"

ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. Назначенный в октябре на пост главы МИД Чехии 37-летний Томаш Петршичек еще молод и неопытен, а потому пока в точности повторяет то, что ему сказали другие, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости евродепутат Яромир Когличек, комментируя высказывание главы МИД республики о том, что Россия представляет опасность для Чехии и других стран ЕС.

Ранее в интервью республиканскому радио глава МИД заявил, что Россия, на его взгляд, представляет опасность для Чехии и других стран ЕС.

"Нынешний глава МИД – еще молодой парень. Пока он с точностью до деталей повторяет то, что ему было сказано другими. Я еще не заметил у него никаких признаков собственных идей, которые он выдвигал бы во внешней политике. Видимо, думает, что всегда лучше укрыться за Большим братом, потому и говорит такие глупости. Он явно хочет удержать свой пост", — сказал Когличек.

По мнению евродепутата, каждый взрослый человек, который всерьез интересуется ситуацией в мире, понимает, что наибольшую опасность представляет непредсказуемая политика США.

"Стремясь расширить свой экспорт оружия, США просто вынуждены искать какого-либо неприятеля. И проще всего им заявить о том, что таковым является Россия. Этим Вашингтон может объяснить для избирателей и политиков дальнейшее увеличение своих военных расходов", — считает Когличек.

Ранее премьер Андрей Бабиш, выступая по Чешскому ТВ, заявил, что не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений с ней. "Я не воспринимаю Россию как угрозу. С ней необходимо вести активный диалог, в частности, по ситуации в Сирии… Хорошо, что все ныне поддерживают коммуникацию с Россией. Мы должны найти некое решение, чтобы наши отношения, в конце концов, нормализовались. Думаю, что мы к этому придем", — сказал Бабиш.

В свою очередь, президент Чехии Милош Земан заявил, что с Россией не обязательно соглашаться, но с ней необходимо разговаривать.

"Мы не обязаны соглашаться с Россией, но мы должны с ней разговаривать. Самое глупое, что мы можем сделать — это игнорировать один другого. Когда люди не разговаривают, то между ними отсутствует коммуникация, не происходит развития отношений. И мне жаль тех людей, которые с удовольствием придумывают себе недругов", — сказал Земан.