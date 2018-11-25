Мэй выразила уверенность, что парламент поддержит сделку по Brexit

ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Парламент Великобритании должен утвердить согласованный Лондоном и Брюсселем текст соглашения о Brexit, считает премьер Великобритании Тереза Мэй.

В середине октября кабинет министров Великобритании утвердил проект итогового соглашения с ЕС, но документом остались недовольны как противники Brexit, так и его сторонники. Перед подписанием документ должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат проект. Значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии. Итоговые слушания по документу могут пройти в декабре. В воскресенье Британия и ЕС заявили, что данный проект документа окончательно согласован.

"Я предложу этот проект парламенту и считаю, что это лучшая сделка, которой мы могли бы добиться. Эта сделка принесет пользу всей стране… И у парламента есть обязанность реализовать Brexit", — сказала премьер на брифинге в воскресенье.

Она уклонилась от многочисленных вопросов о том, как она сможет уговорить парламентариев поддержать проект документа, если почти все партии высказались против него. Также Мэй в очередной раз заявила, что не уйдет в отставку и не допустит повторного референдума о Brexit.

"Сделка была заключена на сложных переговорах, на них было затрачено значительное количество времени. Неверно говорить, что правительство не уделяло внимание переговорам", — сказала Мэй.

Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года.