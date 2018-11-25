В Совфеде возложили ответственность за провокацию в Черном море на Киев

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Ответственность за последствия провокации у берегов Крыма с использованием кораблей военно-морских сил Украины будет полностью возложена на киевские власти, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что утром в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Это открытая провокация. Вся ответственность за ее организацию и проведение будет полностью возложена на Украину", — сказала Ковитиди.

По ее словам, украинские власти сознательно нарушают имеющиеся международные договоренности, создавая провокационную ситуацию в акватории Черного моря.