В Совфеде возложили ответственность за провокацию в Черном море на Киев

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Ответственность за последствия провокации у берегов Крыма с использованием кораблей военно-морских сил Украины будет полностью возложена на киевские власти, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
"Это открытая провокация. Вся ответственность за ее организацию и проведение будет полностью возложена на Украину", — сказала Ковитиди.
По ее словам, украинские власти сознательно нарушают имеющиеся международные договоренности, создавая провокационную ситуацию в акватории Черного моря.