Главный переговорщик от ЕС назвал переговоры о Brexit сложными

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза были трудными, заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после внеочередного саммита 27 остающихся в союзе стран, где были одобрены договоренности по Brexit.

"На протяжении этих экстраординарных, многогранных и трудных переговоров мы конструктивно работали с Великобританией, никогда против неё, и Соединённое Королевство конструктивно работало с нами", — сказал он.

Теперь проект договора о Brexit должны утвердить европейский и британский парламенты.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.