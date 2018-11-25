Россия не втягивает военных в авантюры в отличие от Украины, заявили в ГД

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 24 ноября 2018

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 24 ноября 2018

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия в отличие от Украины не втягивает своих военнослужащих в авантюры и не пренебрегает международным правом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Крым Дмитрий Белик.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Позже в ЦОС ФСБ России заявили, что еще два корабля — бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" ВМС Украины — на предельной скорости также следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной.

"В отличие от Украины мы своих военнослужащих в авантюры не втягиваем и не манкируем международным правом. И если Украине указали ее место, оттеснив в международные воды, то не надо делать громкие заявления о "таранах", "атаках", "провокациях". Тем более наши суда шагнули далеко вперед в своем технологическом развитии, таран мы не используем", — пояснил депутат.

По его словам, Украина оправдывает свое морское бессилие "агрессией" российских пограничных кораблей.

"Украина оправдывает свое морское бессилие якобы агрессией российских пограничных кораблей, которые, к слову сказать, не состоят в клубе самоубийц и не специализируются на таранах. Киеву остается только лить слезы в надежде на то, что мировая общественность утрет их, желательно — финансовым платком", — сказал РИА Новости Белик.