Юнкер прокомментировал соглашение об условиях Brexit

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Договоренность об условиях отделения Великобритании от ЕС является лучшей среди возможных для обеих сторон и единственно возможной, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после внеочередного саммита 27 остающихся в ЕС стран, где были одобрены договоренности по Brexit.

"Это лучшая сделка из возможных для Британии и Европы, я приглашаю тех, кто должен ратифицировать эту сделку (в Великобритании — ред.) принять это во внимание. Это единственно возможная сделка", — сказал он.