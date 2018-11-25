МИД Украины обвинил Россию в нарушении конвенции ООН по морскому праву

КИЕВ, 25 ноя – РИА Новости. МИД Украины заявил, что Киев расценивает действия РФ против кораблей ВМС Украины в Черном море как нарушение конвенции ООН по морскому праву.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм устава ООН, конвенции ООН по морскому праву", — говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство также заявило, что Киевом будут приняты меры дипломатического и международно-правового реагирования.