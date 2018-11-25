В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило ударный беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Сегодня ночью нашими подразделениями ПВО был уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат противника после пересечения им линии боевого соприкосновения. Беспилотник был ударным и нес на себе снаряд с зажигательной смесью",- сказал Безсонов.

Он уточнил, что беспилотник был уничтожен в районе подконтрольного ДНР поселка Пантелеймоновка, где нет позиций ополчения. "Данный факт является не только грубым нарушением минских соглашений, но и военными преступлениями против человечности с применением запрещенных средств", — добавил Безсонов.

Ранее Народная милиция ДНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют в нарушение минских соглашений БПЛА для сброса боеприпасов на жилые кварталы республики и корректировки огня.