В Горловке восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Нарушенное обстрелом электроснабжение подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки восстановлено, сообщил в воскресенье и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в субботу вечером часть Горловки осталась без света.

По данным МЧС ДНР, были обесточены около 3,4 тысячи абонентов, четыре социальных объекта и четыре котельные.

"Подачу электроэнергии на Гольму восстановили", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.