ФСБ призвала Украину подумать о последствиях провокаций в Черном море

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украине, принимающей опасные и безответственные решения в районе Керченского пролива, следовало бы подумать о последствиях этих действий, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России сообщила, что три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей.

"Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий", — говорится в сообщении.