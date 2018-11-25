В Госдуме допустили возможность политического развала Евросоюза

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. После выхода Великобритании из ЕС ее примеру могут последовать и другие страны, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил в Twitter , что остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

"Я думаю, на отношениях с Россией это никак не скажется. Но с моей точки зрения, Великобритания больше потеряет от такого решения, но и Европейский Союз тоже… Я думаю, что после выхода Великобритании из ЕС могут последовать и иные страны. Дело в том, что их интересы внутригосударственные зачастую очень серьезно противоречат общеевропейским интересам", — сказал РИА Новости Аксаков.

Парламентарий допускает, что процесс дезинтеграции ЕС будет набирать силу и нарастать, поэтому некоторые страны будут заявлять о большей суверенности в рамках Европейского Союза, а другие могут заявлять и о выходе. "Поэтому я не исключаю, скажем так, политический развал Европейского союза. Это достаточно далеко, но возможно", — заключил депутат.