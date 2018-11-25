Сенатор от Севастополя прокомментировал действия ВМС Украины в Черном море

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 25 ноября 2018

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 25 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Терпение российских моряков не безгранично, заявил РИА Новости в связи с вторжением украинских кораблей в российские территориальные воды сенатор от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов и напомнил, как в 1998 году Черноморский флот "вышвырнул" боевые корабли США.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России сообщила, три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей.

"Два бронекатера и буксир, конечно, угрозу России не создадут, это всё равно что два танка и грузовик. Но, несомненно, в истерии использованы будут. Украинское руководство уже половину своего "грозного и могучего" флота в Азовское море перетащила, две базы хотят создать, при этом говорят, что напряжённость создаёт Россия", — сказал РИА Новости Куликов.

"По-моему люди, стоящие у руководства Украины, пытаются абсурд сделать общественно-политическим строем. По сути, как участник тех событий, хочу всем напомнить – мы американский ракетный крейсер из своих территориальных вод вышвыривали. Не надо испытывать нас на прочность и терпение. Оно не безгранично", — добавил вице-адмирал.

Куликов уточнил, что был непосредственным участником событий 1988 года, когда российский Черноморский флот вытеснил из территориальных вод у берегов Крыма американские боевые корабли — ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron. Сам вице-адмирал в то время был старшим помощником командира на сторожевом корабле "Беззаветный".

Вице-адмирал выразил сожаление в связи с тем, что украинские власти выбрали конфронтационный курс в искусственно созданной проблеме Азовского моря, который также находит поддержку у некоторых стран Евросоюза.