Сенатор от Севастополя прокомментировал действия ВМС Украины в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Терпение российских моряков не безгранично, заявил РИА Новости в связи с вторжением украинских кораблей в российские территориальные воды сенатор от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов и напомнил, как в 1998 году Черноморский флот "вышвырнул" боевые корабли США.
"Два бронекатера и буксир, конечно, угрозу России не создадут, это всё равно что два танка и грузовик. Но, несомненно, в истерии использованы будут. Украинское руководство уже половину своего "грозного и могучего" флота в Азовское море перетащила, две базы хотят создать, при этом говорят, что напряжённость создаёт Россия", — сказал РИА Новости Куликов.
"По-моему люди, стоящие у руководства Украины, пытаются абсурд сделать общественно-политическим строем. По сути, как участник тех событий, хочу всем напомнить – мы американский ракетный крейсер из своих территориальных вод вышвыривали. Не надо испытывать нас на прочность и терпение. Оно не безгранично", — добавил вице-адмирал.
Вице-адмирал выразил сожаление в связи с тем, что украинские власти выбрали конфронтационный курс в искусственно созданной проблеме Азовского моря, который также находит поддержку у некоторых стран Евросоюза.