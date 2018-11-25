Эксперт рассказал, зачем Порошенко приказал нарушить границу России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко лично отдал приказ на пересечение кораблями украинских ВМС госграницы РФ, чтобы доказать США свою ценность в качестве украинского лидера, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
На Украине в марте запланированы очередные президентские выборы, а осенью — парламентские выборы.
"Безусловно, конечно, это все по его (Порошенко — ред.) прямому приказу. Подобные вещи без приказа не делаются", — сказал Мартынов РИА Новости. Он отметил, что действия украинской стороны являются очевидной провокацией, нарушающей морское право. Он добавил, что, судя по опасному маневрированию в российских территориальных водах, провокациям российской стороны на ответные действия, это хорошо спланированное мероприятие.
По словам Мартынов, Вашингтон до сих пор не сделал ставку на того, кого бы хотел видеть президентом Украины после выборов, и Порошенко своими действиями не оставляет надежды доказать свою ценность Вашингтону.
При этом эксперт добавил, что существует возможный сценарий, когда выборы будут отменены, например, в случае введения на Украине чрезвычайного положения, и Порошенко не сбрасывает подобный сценарий со счетов.