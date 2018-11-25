В ЛНР ответили на заявление ВСУ о "взятии" населенного пункта в Донбассе

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Населенный пункт в Донбассе, о "взятии" которого объявили Вооруженные силы Украины, и так был под их контролем, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"С уверенностью заявляю, что с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, а заявление штаба ООС не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальным положением", — рассказал он.

Он уточнил, что подобное заявление ВСУ призвано продемонстрировать "сущность украинского командования, которые готовы приукрасить свои успехи в преддверии визита в Донбасс президентов Украины и Латвии".

"Украинские командиры ничего не делают для стабилизации обстановки, а наоборот, прилагают все усилия для ее обострения", — сказал он.

По его словам, пусть Киеву "будет стыдно и позорно, когда они в очередной раз пригласят иностранных гостей в уничтоженные своей "освободительной" армией города и села в Донбассе".

Ранее штаб операции Объединенных сил распространил информацию о взятии под контроль населенного пункта Рассадки в районе Светлодарской дуги.